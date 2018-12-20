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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
STK’lardan Maraş olaylarının 40. yıl dönümünde ortak açıklama Haberi

STK’lardan Maraş olaylarının 40. yıl dönümünde ortak açıklama Haberi

Stk üyeleri detay

Saltanat Levis İl Başkanları Basın Açıklaması Sivil Toplum 

-Farklı açılar salonda oturanlar
-Başkan Zabun ve çevresindekiler
-Başkan Serdar Zabun açıklama

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun: - "Maraş olayları karanlık odaklarca tezgahlanmıştır" KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, “1978 Maraş olayları bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgahlanmıştır" dedi.
Kahramanmaraş’ta 1978 yılında yaşanan olaylarla ilgili kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan basın açıklamasını KMTSO Başkanı Serdar Zabun yaptı. Yaşanan olayların bütün Maraşlılar tarafından telin edildiğini söyleyen Zabun, olaylar sonrası daha çok dayanışma ve insan sevgisinin ortaya çıktığını belirtti.
Zabun, “Kahramanmaraş’ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevisi ve Sünni’si ile Kahramanmaraşlılar beraber oluşturmuştur. Anadolu’ya, dünyaya örnek Maraş kahramanlığını birlikte ortaya koymuştur. 1978 Maraş olayları bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgahlanmıştır. İnsan sevgisinden yoksun vesayet odakları, 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yapmıştır. Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Kahramanmaraşlılar olarak olaylardan çıkardığımız ders daha çok insan sevgisi, dayanışma, demokrasi, şeffaflıktır. Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kadim kentimizde acı olayların yaşanmasını asla istemiyoruz” diye konuştu.
Ortak basın açıklamasına AK Parti, MHP ve CHP il başkanları da katıldı.

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