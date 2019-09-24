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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
STK'lardan Diyarbakır annelerine destek - IĞDIR

STK'lardan Diyarbakır annelerine destek - IĞDIR

- Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanarak Türk bayrağı açan STK üyeleri - KADEM Iğdır Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran'ın basın açıklamasını okunması Iğdır 'daki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek - Iğdır 'da bir araya gelen STK mensupları, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdiIĞDIR (AA) - Iğdır 'da toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.Kentteki şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin de destek verdiği STK üyeleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanarak Türk bayrağı açtı.Grup adına basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Iğdır Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran, annelerin feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak, safları daha da sıklaştırmak ve kardeşlikle var olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Terör örgütlerine tepki gösteren Bakkıran, "Ey eli kanlı terör örgütleri, sizin çürümüş ve kokuşmuş her türlü hamleniz, evladını müdafaa eden bir annenin kudreti karşısında mağlup olmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.Bakkıran, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:"Bizler, birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu PYD/PKK, DEAŞ ve FETÖ’yü lanetleyip birlikteliğimizi bütün dünyaya göstermek, Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur annelerimize yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Bu cennet toprağı bize vatan yapmış olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz ve bir kez daha ilan ediyoruz ki biz buradayız, hep beraber Türkiye'yiz."Gruptakiler, basın açıklamasının ardından şehitler için dua edip dağıldı.

Şehit Yakınları Basın Açıklaması Kaçırılma Sivil Toplum Oturma Eylemi 

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