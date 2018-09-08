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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Steril maske ve hasta taklidiyle muayene sırasındaki hastanın 15 bin TL'sini çaldı

Steril maske ve hasta taklidiyle muayene sırasındaki hastanın 15 bin TL'sini çaldı

Emniyet detay

Hastane Kamu Hastanesi Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız 

-Zanlının çıkması
-Araca binmesi
-Hastaneden güvenlik kamera görüntüsü
-detay

( ANTALYA )- 4 günde 10 bin TL'sini harcadığı paranın kalanı sahibine teslim edildi- Antalya’da maskeli hastane hırsızı ciğercide yakalandı- Kamu hastanesinde yüzüne taktığı steril maskeyle hasta taklidi yaparak, muayene olmak için bekleyen hastanın cebinden 15 bin lirasını çalan şüpheli yakalandı. ANTALYA

- Antalya’da bir kamu hastanesinde yüzüne taktığı steril maskeyle hasta taklidi yaparak, muayene olmak için bekleyen hastanın cebinden 15 bin lirasını çalan şüpheli yakalandı. 5 gün önce Kepez Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümünde muayene olmak için bekleyen R.İ, cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ağzına steril maske ve şapka takan kirli sakallı, S.G. olduğunu belirledi. Şüphelinin kullandığı otomobili MOBESE kameralarından takip eden ekipler, R.İ.’yi dört gün sonra hastane yakınındaki bir ciğer restoranında yemek yediği sırada gözaltına aldı. Şüphelinin olayı yankesicilik şeklinde gerçekleştirdiği ve paradan sadece 5 bin 100 lira kaldığı öğrenildi. Kalan para sahibine teslim edildi. Araçta yapılan aramada maske ve şapka ele geçirilirken, şüphelinin benzer suçtan aranma kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Emniyette ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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