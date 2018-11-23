Stepne lastik içinde 94 kilo tütün ele geçirildi - VAN
: - Operasyondan detay görüntüleVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 94 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde yapılan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 01... plaka sayılı bir araçta arama yaptı.Aramada aracın doğal boşluklarına ve stepne lastik içerisine zulalanmış toplam 94 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Olayla ilgili Y.Z. isimli şahısa hakkında "5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürecek.