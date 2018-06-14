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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Stepne hırsızları, park halindeki araçların yedek lastiklerini böyle çaldı

Stepne hırsızları, park halindeki araçların yedek lastiklerini böyle çaldı

Güvenlik kamerası kayıtları

Polis Aracı Cinsel İstismar Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Harekete Geç 

-Zanlıların emniyetten çıkarılmaları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da park halinde bulunan araçların yedek lastiklerini (stepne) çalan şebekenin üyeleri, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 19 ayrı dosyadan aranmaları bulunan 2 kişi mahkemece tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince park halinde bulunan özellikle C plakalı servis araçları, kamyonet ve ambulanslara ait stepnelerinin çalınması olaylarıyla ilgili incelimi başlatıldı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde F.S, C.K. ve H.E.’nin kiraladıkları araçlarla suçu işledikleri tespit edildi. Şahısların 44 ayrı suç kaydının olduğu tespit idildi Şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler, F.S ve C.K.’yı beraber yaşadıkları evde, H.E.’yi ise ikametinde yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan incelemelerde, şüphelilerin otodan ve açıktan hırsızlık, ait kimlik bilgilerini kullanma, kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokmak, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kayıp şahıs, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti polis aracına çarparak görevli memurları yaralamak gibi toplam 44 suçtan aranmalarının bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmaların akabinde, zanlılardan H.E. savcılık talimatıyla salıverilirken, F.S. ve C.K., 19 ayrı dosyadan adli makamlara sevk edilerek, tutuklandı. Ayrıca, F.S.’nin daha önceden 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
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