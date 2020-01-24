Stantları yıkılacak kadınlar işsiz kalma korkusu yaşıyor Haberi

-Fatma Yılmaz röportaj

-Raziye Noberi röportaj

-Emiş Kayım röportaj



( ADANA )- El işi standı yıkılmak üzere olan İranlı kadının gözyaşları- Çukurova Belediyesi tarafından ev kadınları için tahsis edilen daha sonrada yıkılmasına karar verilen bin metrekarelik çadırdaki kadınlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor ADANA



- Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından ev kadınları için tahsis edilen ancak sözleşmesi bitince ihaleye katılan olmadığı için yıkılmasına karar verilen bin metrekarelik çadırdaki kadınlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. İran’dan Türkiye’ye gelen ve el işi ürünleri satarak geçimini sağlayan Raziye Noberi, “Ben nasıl geçineceğim. Kızlarımı okutuyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ev Kadınları Derneği (EVKAD), 2012 yılında Çukurova Belediyesi’ne el işi ürünler ve yemek satmak için çadır talebinde bulundu. Dönemin belediye başkanı Yıldıray Arıkan’da bu talebe karşılık vererek 20 Kasım 2012 tarihinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Sosyal Yaşam Çadırı’nı kadınlara tahsis etti. Yaklaşık 25 ev kadını da el işi ürünleri, yemek stantları kiraladı. Bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren kadınların çadırının ise 15 Mart 2019 tarihinde sözleşmesi bitti ve 27 Mart tarihinde düzenlenen ihaleye kimse katılmadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise çadır alanını yıkıp yerine ‘Gastronomi Pazar’ı kurmayı planladı. Geçen hafta da kadınlara tebligat yapıldı ve 28 Ocak tarihinde çadırın yıkılacağı, o tarihe kadar stantları boşaltmaları söylendi. Evlerinin geçimlerini sattıkları ürünlerden çıkartan kadınlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. “Bizi açıkta bırakmasın” Eşi vefat eden ve 2 çocuğuna terzilik yaparak bakan Fatma Yılmaz, “Eşimi kaybettikten sonra sigorta, emeklilik falan yok. Sadece buradaki kazandığımla çocuklarımı okutuyorum. Çok zor durumdayız. Evin bir köşesine bunları atacağım. Umudumuz sadece 2 çocuğumu okutmaktı. Bize en azından başkanımız bir yer göstersin. Bizi açıkta bırakmasın” diye konuştu.

İran’dan 17 sene önce eşiyle birlikte Türkiye’ye gelen Raziye Noberi de tek geçim kaynağının el işi ürünleri satmak olduğunu söyleyip gözyaşları dökerken, “Bu kadar uğraştım. 7 yıldır buradayım. Eşim çalışmıyor. Çok zor durumdayım. Yardım istiyorum. Hep çiçek yaptım. Kışta soğukta buradayım. 7 yıllık emekler gidiyor. Hiçbir yerim yok. Yardım istiyorum” ifadelerini kullandı. Emiş Kayım da, belediye ile ilk görüştükleri zaman ‘Mağdur edilmeyeceksiniz. Size yer göstereceğiz. Öyle burayı yıkacağız’ yanıtı aldıklarını ancak şuan yer gösterilmeden yıkılacağını söyleyerek, “Arkanızdayız dendi ancak dün görüştürülmedik belediye başkanıyla. Kimse bizle diyaloga geçmedi. Yer gösterilmedi” şeklinde konuştu.

Çukurova Belediyesi yetkilileri de kadınların mağdur edilmeyeceğini, uygun bir yer ayarladıklarını söyledi.



(UMT-



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