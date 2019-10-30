Standarda Esas Patentler ve Lisanslama Politikaları Çalıştayı gerçekleştirildi

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( ANKARA ) - ANKARA



- Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) tarafından “Standarda Esas Patentler ve Lisanslama Politikaları Çalıştayı” Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, “standarda esas patentler” nedir? Ülkeler için ve özellikle ülkemiz için ne önem ifade etmektedir? Bu patentlerin lisanslamaları nasıl yapılır? Türkiye olarak SEP’lerle ilgili atmamız gereken adımlar nelerdir? gibi sorulara cevaplar bulmak için bu çalıştayı düzenlediklerini belirtti.

Standarda Esas Patentlerin (SEP), diğer patentlerden farklı olarak, teknoloji standartlarında kullanımının zorunlu olmasının, SEP sahiplerinin söz konusu fikri mülkiyet hakkını nasıl kullandığı konusunu kritik hale getirdiğini vurgulayan Asan, “Nitekim bu tür standartların geliştirildiği organizasyonlarda, patentlerin standarda dahil edilmesi öncesinde, patent sahiplerinden, “adil, makul ve ayrımcı olmayan”; İngilizce ifadesiyle Fair, Reasonable and Non-Discriminant temelinde; kısa adıyla FRAND temelinde lisanslama taahhüdü talep edilmektedir” dedi.

Patent sahipleri ile patent kullanıcıları arasında mahkeme süreçlerine kadar uzanan anlaşmazlıklara neden olabilen SEP’lere ilişkin olarak dikkat çekici ekonomik veriler olduğunu belirten Asan, “Sadece 2G, 3G ve 4G standartlarına ilişkin lisans gelirlerinin 18 Milyar ABD Doları seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.Avrupa Komisyonunun bir araştırmasına göre, dünya çapında 200 binin üzerinde SEP olarak ilan edilmiş patent bulunmakta ve bu sayı giderek artmaktadır. Yapılan başka bir çalışmaya göre de ilan edilmiş SEP’lerin yüzde 95’inin “bilgi ve iletişim teknolojileri” alanında olduğu görülmektedir. Çok düşük sayıda SEP patentinin ise “elektrikli makineler” ile “ulaştırma sektörlerinde” bulunduğu tahmin edilmektedir” diye konuştu.

Öte yandan Asan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer sektörlerdeki kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak, SEP’lerin oynadığı rolün daha da artacağını kaydetti.

Ülkelerin kendi piyasa ve teknolojik gelişmişlik durumuna göre, SEP konusunda farklı uygulamalar geliştirdiğini söyleyen Asan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yakın zamanda TBMM’de kabul edilen “On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)” ve yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK tarafından açıklanan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgelerinde sanayi ve teknoloji politikaları, teknoloji standartlarının geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının kullanımına özel önem verilmiştir.Bugünkü Çalıştayda, önümüzdeki dönemde uygulanacak teknoloji ve sınai mülkiyet politikaları kapsamında, SEP’lerin oluşturulması, lisanslama pratiklerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve ülkemizin yenilik ekosistemindeki paydaşlar arasında ilişkiler ağının geliştirilmesi konusunda bir yol haritasının ana bileşenlerini ortaya koymaya çalışacağız” (ND-BC -



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