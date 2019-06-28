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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY

- Antakya Ortodoks Kilisesi'nden görüntüler - Kilisedeki ayinden görüntülerSt. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okunduHATAY (AA) - Hatay 'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.Yoğun katılımın olduğu ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.

İncil Dini Liderler 

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