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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
SSB: ”Güvenlik birimlerine 360’dan fazla Ejder Yalçın zırhlı teslim edildi”

SSB: ”Güvenlik birimlerine 360’dan fazla Ejder Yalçın zırhlı teslim edildi”

klipten detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Kabil Kabiliyet 


- Savunma Sanayi Başkanlığının(SSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 360’dan fazla Ejder Yalçın zırhlı taktik aracının birliklere teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ejder Yalçın’ın her türlü arazi şartlarında harekat için üretildiği görüldü.
SSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Son teslimatlarla birlikte güvenlik birimlerimize toplam 360’dan fazla Ejder Yalçın zırhlı taktik aracı teslim edildi. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip Ejder Yalçın, meskûn mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü arazi şartlarında harekât ihtiyacı için üretiliyor.”
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