SSB Başkanı İsmail Demir: “Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik” Haberi



- Savunma Sanayii Başkanı(SSB) İsmail Demir,Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi’ ATMACA’ TCG kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir şu ifadeleri kullandı : “Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik” Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. ATMACA’nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz.”



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