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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Sri Lanka Parlamentosunda Yumruklu Kavga

- Sri Lanka Parlamentosunda Yumruklu Kavga

Parlamentoda yumruklu kavga

( COLOMBO ) - Sri Lanka parlamentosunda yumruklu kavga COLOMBO

Devlet Başkanı Siyasi Partiler Siyasi Parti Harekete Geç Erken Seçim 


- Sri Lanka parlamentosunda güven oylaması çağrısının yinelenmesi üzerine oluşan arbedede yumruklar konuştu.
Srilanka Parlamentosundaki oturumda yumruklar konuştu.
Meclis oturumunun başlangıcında, Meclis Başkanı Karu Jayasuriya yeni hükümet güven oylaması almadığı için hiçbir milletvekilini tanımayacağını ve Cumhurbaşkanı hükümetin herhangi bir güven oylaması hareketinin Çarşamba günü geçtiği ve Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena bu konuda bilgi verildiğini söyledi.

Ancak Başbakanlık koltuğunda oturan Rajapakse yaptığı açıklamada, siyasi partilerin farklılıklarını bir kenara bırakıp, devam eden krizi çözmek için meclis seçimlerine katılmaları gerektiğini belirtti.
“Seçime gitmeliyiz” Rajapakse,"Seçime gitmek istiyoruz. 26 Ekim'de göreve geldiğimizde ülke zaten ekonomik olarak sıkıntıdaydı ve ülkede yaşam maliyetleri yüksekti. Partimin harekete geçme sorumluluğu vardı ve şimdi hepimiz bir seçime gitmeliyiz" dedi.
Rajapakse, Meclis Başkanını meclis geleneklerini takip etmediği ve bir gün önce aceleyle yapılan güvenoyu oylaması için suçladı. Yumruklu kavga Yapılan açıklamalar ve suçlamalar sonrasında Parlamentoda kaos oluştu. Rajapakse'nin partisinden ve eski Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin partisinden milletvekilleri yumruk kavgasına tutuştu, Meclis Başkanı Karu Jayasuriya'ya da bir takım materyaller fırlatıldı. Bazı milletvekilleri yaşanan arbedeyi hafif sıyrıklarla atlatırken bir milletvekili hastaneye kaldırıldı. Sri Lanka’nın parlamentosunda dün yapılan oylamada yeni atanan Başbakan Mahinda Rajapaksa’ya güvenoyu verilmemiş, ülke siyasi bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Eski başbakan anlaşmazlık yüzünden görevden alındı Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı. Yayınladığı bildiriyle, 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyuran Sirisena, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtmişti. Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme ise devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararının 7 Aralık'a kadar askıya alınması kararı almıştı.
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