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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Sri Lanka’da şiddetli yağış ve fırtına: 1 ölü Haberi

- Sri Lanka’da şiddetli yağış ve fırtına: 1 ölü Haberi

Kıyılardan fırtına görüntüsü

Nadan Şiddetli Yağış Gesi Hükümet Şiddetli Rüzgar 

-Su basan evler

( COLOMBO ) COLOMBO

- Güney Asya ülkesi Sri Lanka genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sri Lanka’da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış ver fırtına nedeniyle evleri su bastı. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, kötü hava şartlarından en az 12 bin kişinin etkilendiği belirtildi. DMC açıklamasında, evlerinden tahliye edilen 450'den fazla kişinin barınaklara yerleştirildiği ifade edildi. Fırtınadan en çok zarar gören bölgelerden biri olan güneydeki Matara kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Silahlı kuvvetlerin su basan bölgelerde yardım çalışmalarını sürdüğü kaydedildi. Sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlardan 300'den fazla ev zarar gördü. Sri Lanka hükümeti etkilenen ailelere yardım sağlanacağını açıkladı.
Sri Lanka Eğitim Bakanlığı, Hambantota bölgesinde 2 gün boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu. Ülkenin güney kıyılarında fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahilde su baskınlarına yol açtı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların devam edeceği ifade edildi.
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