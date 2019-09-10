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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Sri Lanka’da Fil Kalabalığa Daldı: 17 Yaralı

- Sri Lanka’da Fil Kalabalığa Daldı: 17 Yaralı

filin dalışı

Kalaba Başkent Festival Kaçış Saldırı 

-insanların kaçışı

( COLOMBO ) - Sri Lanka’da fil kalabalığa daldı: 17 yaralı COLOMBO

- Sri Lanka’da düzenlenen bir festival sırasında filin kalabalığın arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı. Sri Lanka’daki Kot Rajamaha Tapınağı'nda gerçekleştirilen festivali izlemek için çok sayıda kişi bir araya geldi. Festival sırasında heyecanlanan fil kalabalığın arasına dalarak 17 kişiyi yaraladı. Fil, festivalde dans eden konukları ezdi. Filin saldırısından kaçmak isteyen insanlar can havliyle fili engelleme girişiminde bulundu. Olayda yaralananlar Ulusal, Kalubwella ve Sri Jayawardenapura Hastanesine kaldırıldı. Her yıl düzenlenen festival, 600 yıllık bir Budist tapınağında yapılıyor. Sri Lanka'nın başkentinde sokaklarda dolaşan dansçılar oyunlar oynuyor.
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