Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Hırvatistan Meclisinde anıldı - ZAGREB
- Hırvatistan meclisinde düzenlenen programdan detaylar - Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'in konuşması - Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandic'in konuşması - konuşma detayları - konuşma detayları - Zagreb Müftü Vekili Mevludi Arslani'nin Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Hırvatistan Meclisinde anıldıZAGREB (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının kurbanları, Hırvatistan Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda anıldı.Bosna'daki savaşta, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 23. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen oturuma, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic'in yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve din adamları katıldı. Jandrokovic, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımı ile özdeşleşen 11 yapraklı çiçek sembolünün, binlerce masum insanın işkencelerle katledildiği 11 Temmuz 1995 tarihini anımsattığını söyledi.
Anma oturumunu defnedilen soykırım kurbanların yanı sıra henüz tespit edilmeyen kurbanlara da atfettiklerini belirten Jandrokovic, "Bugün, öldürüldüğünde yaşlı, yetişkin veya çocuk olan 8 binden fazla kurbanı anıyoruz." dedi. Kurbanların bulunup layık oldukları şekilde defnedilmeleri gerektiğini söyleyen Jandrokovic, Srebrenitsa'daki trajedinin yükünü sırtında taşımak zorunda kalan annelere, eşlere, kız kardeşlere ve kız çocuklarına destek olunması çağrısında bulundu.Bandic ise soykırımın sorumlularının utanması ve adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bosnalı Müslümanlara karşı uygulanan soykırım politikası yalnızca Srebrenitsa'ya indirgenmemeli. Başta Prijedor ve Foca olmak üzere Saraybosna'dan Bihac'a kadar birçok şehirde yaşananlar, Sırp stratejistlerin Boşnakları yok etmek istedikleri gerçeğini kanıtlar niteliktedir." dedi. Zagreb Müftü Vekili Mevludi Arslani de soykırımı inkar etmenin yeni soykırımlara yol açabileceğini vurgulayarak, barışın devam ettirilmesi için gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.
- Srebrenitsa soykırımıBosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletmiş ve ardından toplu mezarlara gömmüştü.Toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor. Bu yıl 35 kurban daha toprağa verilecek.