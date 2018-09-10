Sportif sazan balığı yakalama yarışması sona erdi - AFYONKARAHİSAR
- Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışmasından görüntüler - Balıkçılardan görüntüler - Sporcuların açıklamaları - Ödül töreninden detaylarSportif sazan balığı yakalama yarışması sona erdi Afyonkarahisar ’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması sona erdi.Sandıklı'ya bağlı Akharım belde belediyesinin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması üç gün sonunda tamamlandı.Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi ve konser programı düzenlendi.