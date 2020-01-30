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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Spor yaparken depreme yakalananlar salondan böyle kaçtı

Spor yaparken depreme yakalananlar salondan böyle kaçtı

Güvenlik kamerasında görüntüsünde vatandaşların koşarak dışarı çıkması

( MALATYA )-Deprem sırasında panik yapan kadın ezilme tehlikesi geçirdi-Düşen kadının sürünerek çıktığı anlar kamerada- Spor salonundaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı MALATYA

Deprem Akalan Alabalık Ezilme Tehlikesi Deprem Anı 


- Malatya’da bir spor ve fitness salonunda deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında salonda yere düşen bir kadın sürünerek, dışarıya çıktı. Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme Malatya Sivas Caddesindeki özel bir spor ve fitness salonunda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Spor salonundaki güvenlik kameraları tarafından deprem anındaki panik saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde salonda spor yapan vatandaşların sarsıntının başlamasının ardından koşarak kendilerini dışarı atmaları ve kalabalık halde dışarı çıkmaları yer alıyor. Yaşanan deprem korkusunun anbean kaydedildiği görüntülere bir kadının yere düşmesi, sürünerek dışarı çıkması ve diğerlerinin ise bayanın üzerinden atlaması da yansıdı
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