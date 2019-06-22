Spor Toto MAKÜ Stadyumunda ilk mezuniyet töreni

-Kortej yürüyüşü ve Rektörün Korkmaz’ ın ayakta selamlaması.

-Öğrencilerin geçiş sırasında ilginç döviz yazıları.

-Stadyum daki kalabalık. Saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesi.

-Rektör Adem Korkmaz’ ın Konuşması.

-Vali Hasan Şıldak ‘ın konuşması,

-Öğrencilerin yemin etmesi ve Kepleri havaya atması.

-Resul Dindar konseri ve öğrencilerin eğlenmesi.



( BURDUR ) -- MAKÜ bu yıl 6 bin 4 mezun verdi BURDUR



- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini ilk kez kendi Spor Toto MAKÜ Stadyumunda gerçekleştirdi. 2006 yılından bugüne kadar şehir merkezindeki Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenleri ilk kez Spor Toto MAKÜ Stadyumu ev sahipliğinde 6 bin 4 mezunla gerçekleşti. MAKÜ'de 6 bin öğrencinin mezun olduğu ve bu yıl ilk kez Spor Toto MAKÜ Stadyumunda yapılan ve öğrenciler ile ailelerin oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen mezuniyet töreninde, MAKÜ Bağlama Dörtlüsü tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi renkli anlara sahne oldu. Yüksek okullarında dereceye giren Havva Açıkgöz, Abdi Fatah Bashir Maalim ve Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melike Demirbilek mezuniyet yaş kütüğüne plaka çaktılar. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında devletin imkan ve destekleriyle inşa edilmiş bu güzel ve eşsiz mekanda bir mezuniyeti yapıyor olmanın coşkusu içerisinde olduğunu açıklayan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz “Bugün sizlerin gurur günü, emeklerinizin karşılığını gördüğünüz gün bugün. Bu şölen sizin şöleniniz, bu başarı sizin başarınız. Ne mutlu size ki onca fedakarlıkla bu günlere getirdiğiniz gözünüzden sakındığınız evlatlarınızın başarılarına şahit oluyorsunuz. Evlatlarınızı iyi bir eğitim almaları ve vatanlarına hizmet etmeleri amacıyla bizlere emanet ettiniz. Ülkem adına sizlere yüksek şükranlarımı sunuyorum. Bizler de emanetinize sahip çıkarak tüm akademik ve idari personelimiz ile onları evladımız kabul ettik. Bizler öğrencilerimizle bir aile olduk. Aldıkları eğitimin bir parçası olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de destekçileri olduk. Ülkeye yayılarak memleketin kalkınmasını vazife edineceksiniz. Bu vazifede Mehmet Akif sizler için rehber olacaktır. Sevgili öğrenciler, sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarının teminatı olacaksınız. Atatürk tüm ümidini gençlere bağlamıştır ve Cumhuriyet’i sizlere emanet etmiştir. Amacınız sadece geçiminizi sağlayacak gelir elde etmek değil, bin yıllık kardeşliğimizi de yaşatmak ve bu kardeşliği ülkemizden başlayarak halka yaymak için çalışmaktır. Aileleriniz sizler için büyük fedakarlık yaptılar. Sizlerin nitelikli bir şekilde yetişmesi için tüm imkanlarını kullandılar. Bu yüzden birçok sorumluluk yüklendiniz. Gençler, çok değerli ailelerinizin huzurunda sizlere mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

Öğrenciler mezuniyet yemini etti Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Burdur Valisi Hasan Şıldak ise, “MAKÜ, fakülte, yüksekokul, enstitüleri ve öğrenci kompozisyonuyla büyük bir üniversitedir. Devletimiz de tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında oldu. Üniversitemiz ve yerel yönetimlerin birlikte çalışmaları ile daha güzel çalışmalar da yapılacaktır. Hepinize başarı dolu bir hayat temenni ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

Tören, dereceyle mezun olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerin verilmesi ile devam etti. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincilerine ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç mezun olan öğrencilere mezuniyet yemini ettirdi. Tören, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin mezun oldukları üniversitenin adı olan Mehmet Akif Ersoy ritmi ile hep birlikte keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. Öğrencilerin gözlerindeki mutluluk, aileleriyle kucaklaşmaları ile ikiye katlandı. Öğrenciler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet fotoğrafları çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler. Renkli görüntülerin oluştuğu mezuniyet töreninde Resul Dindar konser verdi. Dindar’ın seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. (AK-JA-

