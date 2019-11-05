Spor salonu sahibinin öldürülmesi - İSTANBUL Haberi
- Şüphelilerin sevki - Cinayete ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da spor salonu sahibinin öldürülmesi, eşinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Beyoğlu’nda, 28 Mart 2017 tarihinde spor salonu sahibi Gökhan Sarı’nın öldürüldüğü, eşi Elif Sarı’nın ise yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler Oktay Ö. (41), Şuayip D. (33), Evren B. (35), Savaş E. (37), Ufuk K. (37), Ali Y. (40), Şenol P. (46) ve Şükrü Y. (53) gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan zanlılar yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayete ilişkin tetikçi olduğu düşünülen zanlının ise firari olduğu ve henüz yakalanamadığı öğrenildi.
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