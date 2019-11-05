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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Spor salonu cinayetinde 2 yıl sonra 8 gözaltı İzle

Spor salonu cinayetinde 2 yıl sonra 8 gözaltı İzle

Zanlıların şube çıkışı

Akalan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Cinayet Saldırı 

-Arşiv görüntüsü
-Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayeti ile ilgili olaydan 2 yıl sonra 8 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 22 Mart 2017, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Ejdat Sokak üzerindeki bir spor salonunda meydana gelmiş, spor salonu işletmecisi Gökhan Sarı (43), eşi Elif Sarı (38) ile salonu kapatacakları esnada şapkalı, yüzü atkıyla gizli ve eldivenli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırgan 15 el ateş etmiş, Gökhan Sarı göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 yıl boyunca zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 2 yıl süren takibi ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Samsun, Ordu, Sinop, Ankara, Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Oktay Ö. (41), Şuayip D. (33), Evren B. (35), Savaş E. (37), Ufuk K. (37), Ali Y. (40), Şenol P. (46) ve Şükrü Y. (53) isimli zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda yakalanamayan tetiği çeken şüphelinin ise yurtdışına kaçmış olabileceği belirtildi. (YEŞ-ÖFA
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