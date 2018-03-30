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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Spor kompleksi inşaatından düşen 3 işçi yaralandı (2) - İSTANBUL

Spor kompleksi inşaatından düşen 3 işçi yaralandı (2) - İSTANBUL

- İnşaat alanından detaylar - Yaralı işçinin ambulansla hastaneye götürülmesiSpor kompleksi inşaatından düşen 3 işçi yaralandıİSTANBUL (AA) - Okmeydanı'nda spor kompleksi inşaatından düşerek yaralanan üç işçi, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme inşaatında çalışan üç işçi düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralılardan ikisini bulundukları yerden çıkararak ambulansa taşıdı.Yaralı üç işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Spor Kompleksi Hastane 

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