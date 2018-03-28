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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Spil’de uçurumdan yuvarlanan otomobil ağaca takıldı... Araçtaki 2 kişiyi ağaç kurtardı

Spil’de uçurumdan yuvarlanan otomobil ağaca takıldı... Araçtaki 2 kişiyi ağaç kurtardı

Uçuruma yuvarlanan otomobilden detay

Polis Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Otomobilin çekiciyle uçurumdan çekilmesi
-Olay yerinden detaylar

( MANİSA )- Onlarca metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi, aracın şans eseri ağaca çarpması sonucu ölümden döndü MANİSA

- Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil onlarca metrelik uçuruma yuvarlandı. Şans eseri yolun yaklaşık 10 metre altındaki ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Spil Dağı Varyant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı’ndan Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Zaide E. idaresindeki 35 NAL 94 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Varyant mevkiinde onlarca metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sonra bir ağaca çarparak durabilen otomobildeki sürücü Zaide E. ve yanındaki arkadaşı Yasemin B. yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrenin güvenliğini alırken sağlık ekipleri, itfaiyenin de yardımıyla uçurumdaki otomobile ulaştı. Ekiplere, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) üyeleri de destek oldu. Sedyeye alınan yaralılar halatlarla yukarıya çekilerek yola çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Zaide E., Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, Yasemin B. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şans eseri ağaca takılarak durabilen otomobil, olay yerine çağrılan çekici tarafından uçurumdan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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