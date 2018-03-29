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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Spil’de kar 10 santimetreyi buldu

Spil’de kar 10 santimetreyi buldu

Spil Milli Parkı’nda araç içerisinden cep telefonu ile detay görüntü

Kar Kalınlığı Bild Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Spil Dağından kar yağışı sonrası detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın bin 1517 metre yüksekliğinde Spil Dağı’na Mart ayında ikinci kez kar yağdı. Zirvedeki kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildirildi.
Geçtiğimiz Pazar günü Mart ayı olmasına rağmen kar ile tanışan Spil Milli Parkı’nda, 4 gün aranın ardından bugün yeniden kar yağışı başladı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu Spil Dağı’nda görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar düştü. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü milli parkta, kar postallık görüntüler oluştu.
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