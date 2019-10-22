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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Spil Dağı'nda obruk oluştu - MANİSA

Spil Dağı'nda obruk oluştu - MANİSA

- Obrukun drone görüntüleri - Obruktan detay görüntüler - Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı'nın konuşmasıSpil Dağı'nda obruk oluştu - Yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapındaki obruk, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekiplerince fark edildiMANİSA (AA) - Manisa Spil Dağı'nda, yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapında obruk oluştu.Dağın Çampınar mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda oluşan obruk, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekiplerince fark edildi.Yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapındaki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı.Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun, dağın yaklaşık 1400 metre yükseliğindeki bölümünde oluştuğunu söyledi.

Obruğun etrafında daha önce oluşmuş küçük çöküntüler tespit edildiğini kaydeden Ernalçacı, "Obruğun incelenmesi amacıyla Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyeceğiz." dedi.
Dağa çıkacak yürüyüş grupları ve ziyaretçiler için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Ernalçacı, vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Önlemi Ormanlı Ziyaretçiler 

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