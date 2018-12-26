Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Spil Dağı'nda kar keyfi - MANİSA

Spil Dağı'nda kar keyfi - MANİSA

- Spil Dağı'nda karın keyfini çıkartan vatandaşlardan detaylar - Bölgeye ailesiyle gelen Cemil Kaçar'ın röportajı - Karlar altında doğum günü kutlayan Emrecan Doğru'nun röportajı - Arkadaşının doğum günü için dağa gelen Yusuf Gülçimen'in röportajıSpil Dağı'nda kar keyfi - Manisa 'da Spil Dağı Milli Parkı'na kar yağmasını fırsat bilenler kartopu oynayıp eğlendiMANİSA (AA) - Manisa 'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kar keyfi yaşamak için Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı.Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Spil Dağı Milli Parkı'na çocuklarıyla gelenler kar topu oynadı, hatıra fotoğrafları çektirdi.Bölgeye ailesiyle gelen Cemil Kaçar, "Spil'e kar yağdığı için çok mutlu olduk. Kar yağmasını bekliyorduk. Kızım ve annemle birlikte karla oynamak için geldik. Manzara kartpostallık, keşke sürekli yağsa." dedi.
Doğum gününü Spil'de karların içinde kutlamayı tercih eden Emrecan Doğru da "Benim için çok güzel bir anı oldu. Doğum günümde kartopu savaşı yapmak çok eğlenceliydi." diye konuştu.
Yusuf Gülçimen de Manisa 'ya uzun süredir kar yağmadığını, karı çok özlediğini ve arkadaşlarıyla birlikte gelerek karın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

- Hayvanlara mama desteğiÖte yandan Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer, kar yağışı sonrası olası olumsuzluklara karşı gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirtti.
Bölgede yaban hayvanları için yemleme yaptıklarını da anlatan Özer, "Bu kış koşullarında insanlara olduğu kadar hayvanlara da destek olmaya gayret ediyoruz. Yem ve su bırakıyoruz. Zor oluyor ama bu sevgi başka bir türlü tarif edilemez." dedi.
Bu arada Spil Dağı'nda yağan karın ardından yem arayışına çıkan yılkı atları renkli görüntüler oluşturdu.

Doğum Günü Kartopu Savaşı Kar Topu Yağan Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı