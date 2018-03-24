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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Spil Dağı’na Mart ayında kar düştü

Spil Dağı’na Mart ayında kar düştü

MAT ekiplerinin dağa araçlarıyla çıkmasından detay

A Haber Kar Topu Kardan Adam Kazma Kürek Irak 

-Dağdaki kar manzarasından detay
-MAT üyelerinin araçlarının üzerine kardan adam yapması
-MAT Başkanı Bahattin Özer ile röp.

( MANİSA )- “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' sözü gerçek oldu- Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Spil’de araçlarının üzerine kardan adam yaptı MANİSA

- Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı’na Mart ayında kar yağdı. Manisa’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı Spil Dağı’nda yerini kara bıraktı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'İsmet Ülkeli’yi Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı' kapsamında Spil Dağı’na çıkan Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) üyeleri, Mart ayında dağın yüksek kesimlerinde kar ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Araçlarından inerek kar topu oynayan dernek üyeleri, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. ‘İsmet Ülkeli’yi Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı’ programına haberleşme desteği vermek için Spil’e çıktıklarını aktaran MAT Başkanı Bahattin Özer, yazı beklerken kış ile karşılaştıklarını söyledi.

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” sözünün gerçek olduğunu ifade eden Özer, “Şu anda bin 500 metredeyiz. Kar yağmış. Yarın tırmanışı komuta edeceğimiz merkeze doğru gidiyoruz. Kardan adamımızı da yaptık” dedi.
(ÖND-
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