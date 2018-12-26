Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Spil Dağı beyaz gelinliğe büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Spil Dağı beyaz gelinliğe büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Spil’den detay

Hastalık Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-Kardan detay
-Vatandaşlar fotoğraf çekilirken ve kar yağması detay
-Spil’e çıkan araçlardan detay
-Vatandaşlardan Fikret Köse, Yusuf Gülçimen ve Fatma Çoban konuşması

( MANİSA ) - Fotoğraf meraklıları Spil’e akın etti - Spil’de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu MANİSA

- Manisa’nın bin 517 rakımlı Spil Dağı, dün akşam saatlerinden itibaren yağışı devam eden kar sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Spil’e vatandaşlar adeta akın ederek karın keyfini çıkardı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bin 517 rakımlı Spil Dağı, dün akşamdan bu yana devam eden kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yağan karın ardından Spil Dağı’nda sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Spil'de, hava sıcaklığı ise eksi 5 dereceye kadar düştü. Kar yağdığını gören Manisa ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar karı görebilmek için çıktıkları zirvede o anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Kar keyfini yaşamak isteyenler kartopu oynarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri sıcak kahveyi yudumladı. Ayrıca üşüyen vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Öte yandan yolların buzlanması sonucu bazı araçlar yolda gitmekte zorlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolların açık kalmasını sağladı. Çocuğuyla Spil Dağı’na çıkan Fikret Köse, “Manisa merkezde kar görmedik. Akşam kızıma söz verdim. Sabah gözünü açar açmaz illa gelelim dedi.
Kırmadım, geldik. Spil’e yağdığı için yılda birkaç kez çıkıyoruz” dedi.
Vatandaşlardan Yusuf Gülçimen ise oturdukları Manisa merkeze kar yağmadığını, Spil’e yağan karı görünce dağa çıkıp, eğlendiklerini söyledi.

Kırkağaç ilçesinden kızını görmek için Manisa’ya geldiğini kaydeden Fatma Çoban ise karın keyfini yaşamak için Spil’e çıktıklarını dile getirdi. Çoban, “Karı görmek için geldik. Her zaman yağsa, mikropları kırsa hastalık olmaz. Köy yerlerinde daha güzel görüyorduk. Buraya gelince köy yerini hatırladık. Çıkarken yanımıza kahve getirdik. Soğukta güzel oluyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı