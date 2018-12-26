Spil Dağı beyaz gelinliğe büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

-Kardan detay

-Vatandaşlar fotoğraf çekilirken ve kar yağması detay

-Spil’e çıkan araçlardan detay

-Vatandaşlardan Fikret Köse, Yusuf Gülçimen ve Fatma Çoban konuşması



( MANİSA ) - Fotoğraf meraklıları Spil’e akın etti - Spil’de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu MANİSA



- Manisa’nın bin 517 rakımlı Spil Dağı, dün akşam saatlerinden itibaren yağışı devam eden kar sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Spil’e vatandaşlar adeta akın ederek karın keyfini çıkardı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bin 517 rakımlı Spil Dağı, dün akşamdan bu yana devam eden kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yağan karın ardından Spil Dağı’nda sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Spil'de, hava sıcaklığı ise eksi 5 dereceye kadar düştü. Kar yağdığını gören Manisa ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar karı görebilmek için çıktıkları zirvede o anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Kar keyfini yaşamak isteyenler kartopu oynarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri sıcak kahveyi yudumladı. Ayrıca üşüyen vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Öte yandan yolların buzlanması sonucu bazı araçlar yolda gitmekte zorlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolların açık kalmasını sağladı. Çocuğuyla Spil Dağı’na çıkan Fikret Köse, “Manisa merkezde kar görmedik. Akşam kızıma söz verdim. Sabah gözünü açar açmaz illa gelelim dedi.

Kırmadım, geldik. Spil’e yağdığı için yılda birkaç kez çıkıyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Gülçimen ise oturdukları Manisa merkeze kar yağmadığını, Spil’e yağan karı görünce dağa çıkıp, eğlendiklerini söyledi.



Kırkağaç ilçesinden kızını görmek için Manisa’ya geldiğini kaydeden Fatma Çoban ise karın keyfini yaşamak için Spil’e çıktıklarını dile getirdi. Çoban, “Karı görmek için geldik. Her zaman yağsa, mikropları kırsa hastalık olmaz. Köy yerlerinde daha güzel görüyorduk. Buraya gelince köy yerini hatırladık. Çıkarken yanımıza kahve getirdik. Soğukta güzel oluyor” diye konuştu.



