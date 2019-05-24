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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Spacex Uzaya 60 İnternet Uydusu Gönderdi

- Spacex Uzaya 60 İnternet Uydusu Gönderdi

SpaceX fırlatma

( FLORIDA ) - SpaceX uzaya 60 internet uydusu gönderdi FLORIDA

Sosyal Medya Uzay Mekiği İnter 


- ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi. SpaceX'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün gece geç saatlerde başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi. Girişimci Elon Musk'un firması, nihayetinde Starlink ağı için yaklaşık 12 bin uzay aracını uzaya göndermeyi hedefliyor. Elon Musk, daha önce Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini söylemişti. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.
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