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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- SpaceX Roketi Okyanusa Çakıldı

- SpaceX Roketi Okyanusa Çakıldı

Roket detayları

Okyanus 

-Kalkış detayları
-Çakılma anı
-uydudan dünya manzarası

( MİAMİ ) - SpaceX roketi okyanusa çakıldı MİAMİ

- Elon Musk'ın SpaceX Falcon Heavy roketi bugüne kadarki en zor inişini başaramayarak Atlantik Okyanusu'na çakıldı. Dikey iniş gerçekleştirebilen SpaceX Falcon Heavy roketi, bugüne kadarki en zorlu görevini tamamlayamadı. Roket, denizdeki gemiye dikey inişi gerçekleştiremeyerek Atlantik Okyanusu'na çakıldı. ABD saatine göre gece yapılan görevde Falcon Heavy, başarılı bir kalkış gerçekleştirdi. Ancak iniş sırasında roketin merkez çekirdeği iticisi, ineceği gemiyi kaçırarak Atlantik Okyanusu'na çakıldı.
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