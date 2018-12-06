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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Spacex Falcon Roketi Denize Zorunlu İniş Yaptı

- Spacex Falcon Roketi Denize Zorunlu İniş Yaptı

SpaceX Falcon roketinin denize iniş görüntüleri

( FLORIDA ) - SpaceX Falcon roketi denize zorunlu iniş yaptı FLORIDA

Canlı Yayın Argo Twitter Bilimsel Deney Trol 


- Elon Musk'ın içinde Uluslararası Uzay İstasyonuna erzak, emtia ve bilimsel deney malzemeleri bulunan Dragon Cargo’yı taşıyan SpaceX Falcon roketi geri dönüşünde arızalanarak denize zorunlu iniş yaptı. ABD Florida eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait Hava Cape Canaveral’daki İstasyona inmek için yaklaşan SpaceX roketi kontrolden çıkıp kendi etrafında dönmeye başlayınca zorunlu olarak denize iniş yaptı. Elon Musk’ın uzay firması, roketin ızgara kanatlı hidrolik pompasının durduğunu bu yüzden Atlantik Okyanusu'na zorunlu iniş yaptığını roketin tekrar kullanılabileceğini söyledi.

SpaceX Falcon roketi arızalanıp kendi etrafında dönmeye başlayınca yaptığı canlı yayını kesti. Elon Musk, SpaceX’in arızalanmasına ait görüntüyü twitter hesabından paylaştı ve motorların kendi etrafında dönen roketi istikrarlı hale getirdiğini ve denize hasarsız indiğini belirtti.
Roket’in Florida kıyısının 2 mil açığına düştüğü kaydedildi. Elon Mask roketin iyi durumda olduğunu gelecekteki bir görev için yeniden kullanılabileceğini açıkladı.

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