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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu

Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu

- Olay yerinden detay

( SİVAS ) - SİVAS

Cenaze Sözleşmeli Er Sözleşmeli Kışla 


- Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er boğularak hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Burada Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isteyen Şahin bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Şahin'in cansız bedenini ırmaktan çıkardı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (UY-
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