Sözen: “Korucular, ‘Türkiye Afrin’deki Kürtleri katletmeye gelmiş’ yalanını çöpe atmıştır”

-Güvenlik Korucularından detay

-İstiklal Marşı’nın okunması

-Ziya Sözen’in konuşması

-Genel ve detay



( BATMAN ) Şehit Aileleri, Gaziler ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya BATMAN



- Şehit Aileleri, Gaziler ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Afrin’de 240 güvenlik korucusunun görevinin başında olduğunu belirterek, “Korucular, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrin’deki Kürtlere katletmeye gelmiş’ yalanını çöpe atmıştır. Korucularımız da Kürt kökenlidir” dedi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde Güvenlik Korucuları Derneği’nin açılışı yapıldı. Dernek binasındaki açılışa, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, Şehit Aileleri, Gaziler ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Güneydoğu Korucular Federasyonu Başkanı Seyithan Karadağ, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Derneğin açılışında konuşan Sözen, azılı ve hain terör örgütlerinin her gün askerin ve polisin yetişemediği yerlerde, köylere baskın yapmak suretiyle vatandaşları ve adı bile henüz konulmamış bebekleri katlettiğini belirtti.

Kadınların katledildiğini, çocukların zorla dağa götürülmeye çalışıldığını anlatan Sözen, “Böyle bir ortamda biz güvenlik korucuları ya devletimizin yanında safımızı net bir şekilde belli edip bu hain alçakları püskürtecektik ya da birilerinin yaptığı gibi köylerimizi yurtlarımızı terk edip buralardan gidecektik. Şerefli ve onurlu güvenlik korucusu camiası olarak bütün Doğu ve Güneydoğu’da biz devletimizin yanında şehit olma pahasına, gazi olma pahasına dimdik durduk. Köylerde, okullarda bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması, hizmetin aksamaması için koruculuğu tercih ettik. İyi ki de tercih etmişiz. İyi ki de vatanımızı bu hainlere, bu şuursuzlara bırakmamışız. Bu doğrultuda bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi verdik. Çok zor şartlarda mücadele ettik” dedi.

“PKK en büyük zararı bölge halkına verdi” PKK’nın Kürtlükle hiçbir alakasının olmadığını anlatan Sözen, “PKK terör örgütü dinsizdir, ateisttir. Bunlar kızlı-erkekli mağaralarda yaşayan, bizim örfümüze, adetimize uymayan bir yaşantı içerisinde olan dinsizler topluluğudur. Bunlar Kürt halkının düşmanıdır. Bunlar 40 yıldır en büyük zararı biz bölge halkına vermişlerdir. Kürt halkını savunan birileri burada bizim çoluk çoğumuzun cahil kalmaması için anasından, babasından, bacısından, kardeşinden kopup buraya gelen Şenay Aybüke öğretmenimizi katletmek küstahlığını gösterirler miydi? Bize gelen hizmetleri engellerler miydi? Lice’deki doktorumuzu öldürürler miydi? Bize gelen iş makinelerini yakarlar mıydı? Bunlar biz Kürtlerin baş belasıdırlar, en büyük zararı da biz Kürt halkına vermişlerdir. PKK terör örgütü ve Suriye’deki uzantıları ABD’nin, İsrail’in, Avrupa Birliği’nin ellerini yakmamak için kullandıkları birer maşadan ibarettirler. Günü geldiğinde bunları çöpe atıp gideceklerdir” diye konuştu.

Korucuların sadece kendi köylerini korumakla kalmadığını da dile getiren Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Sur, Nusaybin, Cizre, Hakkari ve Şırnak’ta çukur ve hendek operasyonlarında korucularımız askerimizle omuz omuza, polisimizle omuz omuza bu mücadelenin en önemli yerinde yer almış şehit ve gaziler vermişlerdir. Bugün de askerimizle ve polisimizle beraber Afrin’de 240 tane güvenlik korucumuz görevlerinin başındadırlar. Orada da birilerinin dediği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrin’deki Kürtleri katletmeye gelmiş’ yalanını korucularımız çöpe atmıştır. Korucularımız Kürt kökenlidirler. Tam tersi oraya Kürtleri katletmeye değil, PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin zulmü altında olan Kürt kökenli kardeşlerimizi, dindaşlarımızı, soydaşlarımızı kurtarmaya gelmişlerdir.”

