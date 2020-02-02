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02 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı

Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı

-Güvenlik kamera görüntüsü

Ayetler Kapkaç Akalan Kamera Cüzdan 

--Zanlının emniyet görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı. Başkentte Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ilginç bir operasyona imza attı. Meydana gelen olayda 70 yaşındaki şüpheli kişi kendisi gibi yaşlı bir vatandaşın yanına giderek Çinden yayılan Korona virüsüne karşı ilaç satığını iddia etti. Vatandaşı kandırarak tuzağına düşüren yaşlı kapkaççı, ödeme yapılacağı esnada vatandaşların cüzdanını veya parasını alarak olay yerinden kaçtı. İlerleyen yaşına rağmen hızla koşarak kaçabilen yaşlı şüpheli tanınmamak için birde şapka taktı. Yaşlı dolandırıcının hesaba katmadığı güvenlik kameraları ise kayıttaydı. Polis gelen şikayetler üzerine derinlemesine çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kişiyi tespit edip belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.
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