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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sözcü Gazetesi davasında karar İzle

Sözcü Gazetesi davasında karar İzle

Duruşma salonu önünden görüntü

Hapis Cezası Mahkeme Kararı Firari Sanık 

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( İSTANBUL )- Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya FETÖ’den 3 yıl 6 ay hapis İSTANBUL

- Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Sözcü gazetesi çalışanlarının FETÖ’den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme Emin Çölaşan ve Necati Doğru’yu, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz’ı 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Gökmen Ulu’yu ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Mediha Olgun’un beraatine karar veren mahkeme gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay’ın ise dosyası ayrıldı.
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