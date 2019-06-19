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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu ve Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - TRABZON Haberi

Soylu ve Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - TRABZON Haberi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunması - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'nin sel bölgesinde incelemelerde bulunması, bilgi alması - Mahalle sakinlerinden detaylar - Derede akan sudan görüntüler - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'nin vatandaşlarla sohbet etmesiAraklı'daki sel - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, Araklı - Bayburt kara yolunda incelemelerde bulunduTRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı - Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.Araklı ilçesindeki sel ve heyelanın ardından dün gece kente gelen Soylu ve Pakdemirli, Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinin ardından, hasar gören Araklı - Bayburt kara yolunda da incelemede bulundu.Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı - Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor." diye konuştu.
Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye, incelemelerde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.Soylu ve Pakdemirli, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Geçmiş Olsun Demirli Gesi Sudan 

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