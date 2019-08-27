Soylu: 'Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı' - ANKARA
Soylu: "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı. Soylu programın ardından soruları cevapladı.
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