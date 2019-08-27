Soylu: 'Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız' - ANKARA
Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı. (4)
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