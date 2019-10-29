Soylu: 'Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım' - ANKARA
Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım" - ANKARA - Salondan görüntü - Tanıtım Filminden görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (1)
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