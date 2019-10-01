Soylu: 'Tahammül göstermeyeceğimiz terörist ve milletimizin canını bezdirenlerdir'- ANKARA
Soylu: "Tahammül göstermeyeceğimiz terörist ve milletimizin canını bezdirenlerdir" - ANKARA - Katılımcılar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu'nun konuşmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu öğrencilere ilk dersi vermesiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (8)
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