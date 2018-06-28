Soylu: ''Siyasi hayatımızın en sakin, huzurlu, olaysız seçimlerden birisi oldu'' - İSTANBUL Haberi
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması''Siyasi hayatımızın en sakin, huzurlu, olaysız seçimlerden birisi oldu'' - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - ''Bu seçimin bir önemli özelliği de, bizim çok partili siyasi hayatımızın en sakin, en huzurlu, en olaysız seçimlerinden birisi oldu'' - ''Cumhurbaşkanımızı, sevgili liderimizi ülkemizin yönetiminden almak için her türlü ittifakı bir araya getirenlere müsaade etmediniz''İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bu seçimin bir önemli özelliği de, bizim çok partili siyasi hayatımızın en sakin, en huzurlu, en olaysız seçimlerinden birisi oldu.'' dedi. Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Soylu, seçimde partililere ortaya koydukları gayretten dolayı teşekkür etti.Çok yoğun ancak çok zor bir seçim geçirdiklerini belirten Soylu, ''Ama bu seçim demokrasinin bereketiyle geldi. Çünkü siyasal tarihimizde bu kadar güçlü bir katılımın olduğu ve güçlü bir meclisin oluştuğu bir tabloyu hep birlikte yaşamış olduk.'' diye konuştu. Soylu, yüzde 52.5 oyun Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarısı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:''AK Parti'nin 16 yıldır seçim zaferlerine bir yenisini daha eklediği, bütün teşkilatlarıyla milletimizin huzuruna çıktığında milletimizin teveccüh gösterdiği bir seçimi geçirdik. Bu seçimin bir önemli özelliği de, bizim çok partili siyasi hayatımızın en sakin, en huzurlu, en olaysız seçimlerinden birisi oldu. Bu seçimde özellikle Doğu ve Güneydoğu da HDP oyunu düşürdü. Fakat buna rağmen İstanbul , Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi şehirlerde CHP seçmeninin bir kısmı HDP'ye oy vererek 8.5 olan Demirtaş'ın oyunu 11.5'e yani 3 puan daha fazla yükselterek onları meclise taşıdı. Sorumluluk onlara ait ve bu sorumluluk taşınabilecek bir sorumluluk değildir. CHP'nin yaptığı taşınabilecek bir sorumluluk değildir.''Soylu, milletin istikametini çevirmek isteyenlere seçmenin müsaade etmediğini vurgulayarak, ''Cumhurbaşkanımızı, sevgili liderimizi ülkemizin yönetiminden almak için her türlü ittifakı bir araya getirenlere müsaade etmediniz. Dış oyunlara, iç oyunlara müsaade etmediniz. Milletimize hem derdimizi hem inancımızı hem ülkemize hem de milletimize olan sadakatimizi iyi anladınız. Milletimize minnettarız. Bize tekrar önemli bir güç ve sorumluluk verdiler. İnşallah Allah bizi onlara mahcup etmez.'' değerlendirmesinde bulundu.Ziyarette, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta ve çok sayıda partili hazır bulundu.Soylu, daha sonra AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı'na geçti.