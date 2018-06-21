Soylu: 'Şehitlere borç, Demirtaş'ı hapisten çıkarmak isteyenlerle ödenmez' - İSTANBUL Video
Soylu: "Şehitlere borç, Demirtaş'ı hapisten çıkarmak isteyenlerle ödenmez" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlere olan o borç, Demirtaş'ı hapishanede ziyaret edenlerle ödenmez, onu cezaevinden çıkarmak isteyenlerle ödenmez, Afrin komutanının apoletlerini sökmek isteyenlerle ödenmez." dedi. Beyoğlu Hasköy'de düzenlenen mitingde konuşan Soylu, güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek için kalan üç günde çok çalışılmasını istedi.Alandakilerden 24 Haziran seçimleri için güçlü bir destek istediğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:"İşlerimizi yarım bırakalım mı? PKK’nın belini kırdık. Şimdi dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Siz daha terör konusunda işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz. İslam’ı, Müslümanlığı istismar eden DEAŞ’la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ülkemizi ABD’ye peşkeş çeken, irin akıtan FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP/C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Bir terör daha var, uyuşturucu. Avusturya’da, Belçika’da, Hollanda’da üretiliyor. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ben 'Okulların önünde uyuşturucu satanların bacaklarını kırın' dediğimde bana demediklerini bırakmadılar. Buradan size söz veriyorum. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz. Hiç merak etmeyin."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne değinen Soylu, "Gezi olayları zamanında 3 tane ağaç için 'Tayyip Erdoğan'ı yurda sokmayacağız' diyenler nerede, sesleri çıkıyor mu? Bu Millet Bahçesi, Gezicilere kapak olsun." dedi. Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük devrimci olduğunu dile getirerek, "Sağlıkta, ulaşımda, havayolunu halkın yolu yapıp devrim yaptı mı? Barajlarda, şehir hastanelerinde devrim yaptı mı? 500 bin öğretmen vardı bu ülkede 400 bin daha öğretmen alıp devrim yaptı mı? Savunma sanayisinde devrim yaptı mı? En önemli devrimi nerede yaptı biliyor musunuz? 2002'de bizim insanımız bu ülkede 'dindarım' diyemiyordu. Anneler evlatlarının yemin törenine gitmeye korkuyordu, hatırlıyor musunuz? Bu Tayyip Erdoğan güzel adam. Askerde yemek duasına oturup 'tanrımıza hamdolsun' derdik. Tayyip Erdoğan bir talimat verdi 'Tanrımıza hamdolsun, Allahımıza hamdolsun' oldu. Şimdi Alevi 'Ben Aleviyim' diyebiliyor. Kürt, 'Ben Kürdüm' diyebiliyor. Türkiye'yi bu meseleler üzerinden o kadar yordular ki. Tayyip Erdoğan öyle bir devrimci adam ki bu sorunları kaldırdı." ifadelerini kullandı.Bu ülkenin namusuna, ay yıldızlı bayrağına göz dikenlere karşı gencecik insanların canlarını feda edip şehit olanlara karşı borçlu olduklarını söyleyen Soylu, "Şehitlere olan o borç, Demirtaş'ı hapishanede ziyaret edenlerle ödenmez, onu cezaevinden çıkarmak isteyenlerle ödenmez, Afrin komutanının apoletlerini sökmek isteyenlerle ödenmez. Kandil'e girilmesin diyenler bilsin ki ay yıldızlı bayrak Kandil'e dikilecek. Ok yaydan çıktı." diye konuştu. Bakan Soylu, makamların gelip geçici olduğunu, bu dünyanın da geçici olduğunu vurgulayarak, hakkın, hukukun, Anadolu değerlerinin dünyaya yansıtılması için güçlü olmak zorunda olduklarını kaydetti.