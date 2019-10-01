Soylu: 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız eşi benzeri görülmeyen büyük bir mücadele ortaya koymaktadır' - ANKARA Haberi
Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız eşi benzeri görülmeyen büyük bir mücadele ortaya koymaktadır" - ANKARA - Katılımcılar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
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