Soylu: 'Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk görevlilerimizin yükünü azaltıyoruz' - ANKARA
Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk görevlilerimizin yükünü azaltıyoruz" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (2)
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