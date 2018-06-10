Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Soylu: 'Medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye, bütün derdimiz' - İSTANBUL

Soylu: 'Medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye, bütün derdimiz' - İSTANBUL

Soylu: "Medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye, bütün derdimiz" - İSTANBUL - İftar programından görüntü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması"Medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye, bütün derdimiz" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bir tek derdimiz var. Derdimiz şu, bu neslin çektiklerini bizden sonraki gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Demokrasisi daha yüksek, hukukun üstünlüğünün daha fazla olduğu, milletimizin zengin olduğu, etraf coğrafyalarımızdaki bütün ülkeler ama bütün ülkelere aydınlığımızın, zenginliğimizin, medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye bütün derdimiz"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tek derdimiz var. Derdimiz şu, bu neslin çektiklerini bizden sonraki gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Demokrasisi daha yüksek, hukukun üstünlüğünün daha fazla olduğu, milletimizin zengin olduğu, etraf coğrafyalarımızdaki bütün ülkeler ama bütün ülkelere aydınlığımızın, zenginliğimizin, medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye bütün derdimiz." dedi.
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.Türkiye'nin çok önemli bir kararın eşiğinde olduğunu aktaran Soylu, Türkiye'nin vereceği kararla birlikte ülkenin daha güçlü olacağını söyledi.

Bakan Soylu, daha güçlü bir kalkınmayla yola devam edileceğinin altını çizerek, "Daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yle yola devam edilecek. Daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye'yle yola devam edilecek. En önemlisi bütün dünyanın çok daha fazla saygı duyduğu bir Türkiye'yle yola devam edilecek." diye konuştu.
Soylu, Türkiye'nin birinci sıçramasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Şimdi inşallah Türkiye ikinci sıçramasıyla beraber 2023'ü, 2053'ü ve 2071'i inşallah şurada bulunan bütün kardeşlerimizle beraber yakalayacak. Bir tek derdimiz var. Derdimiz şu, bu neslin çektiklerini bizden sonraki gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Demokrasisi daha yüksek, hukukun üstünlüğünün daha fazla olduğu, milletimizin zengin olduğu, etraf coğrafyalarımızdaki bütün ülkeler ama bütün ülkelere aydınlığımızın, zenginliğimizin, medeniyetimizin ışık saçtığı bir Türkiye bütün derdimiz. İnşallah Allah bu derdimize de derman, ülkemize zenginlik ve yarınlarımıza zat - ı devletleriniz sayesinde aydınlık verecektir. Bu vesileyle ülkemizin her tarafında ülkemizin esenliği için gayret gösteren ve milletimizle iç içe olan İçişleri Bakanlığı mensuplarına da bu dönem içerisinde gerçekleştirdiği tüm gayretler için çok teşekkür ediyorum."

Allah Esenli 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı