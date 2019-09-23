Soylu: 'Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır ' - ANKARA İzle
Soylu: "Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır " - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Çalıştaya katılanlardan detaylar - İstiklal Marşı'nın okunması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı. (7)
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