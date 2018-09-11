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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Soylu, KKTC'li mevkidaşı Baybars ile görüştü - ANKARA İzle

Soylu, KKTC'li mevkidaşı Baybars ile görüştü - ANKARA İzle

- KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın şeref defterini imzalaması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Baybars'ın tokalaşması - Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşmede tarafların karşılıklı oturmasıSoylu, KKTC'li mevkidaşı Baybars ile görüştü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geldi - Görüşmede, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında çeşitli iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüştü.Soylu, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti olan Baybars'ı bakanlık binası girişinde karşıladı. Baybars'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Görüşmede, iki ülke içişleri bakanlıkları arasında çeşitli iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

Makam Odası Bakanlık 

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