Soylu: ”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık” - ANKARA
- Detay - Slayt sunumundan detay - İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Soylu: - ”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık”ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık” dedi.