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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: ”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık” - ANKARA

Soylu: ”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık” - ANKARA

- Detay - Slayt sunumundan detay - İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Soylu: - ”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık”ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:”Kamu verimliliğini artırma noktasında bakanlığımızın ürettiği bazı hizmetlerin yapısındaki değişiklikler ve sadeleştirme kararı aldık” dedi.

Erimli 

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