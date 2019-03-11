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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Soylu: 'İçinde bu milleti görsek biz de buna 'Millet İttifakı' derdik' - AYDIN

Soylu: 'İçinde bu milleti görsek biz de buna 'Millet İttifakı' derdik' - AYDIN

Soylu: "İçinde bu milleti görsek biz de buna 'Millet İttifakı' derdik" - AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi ve salondakilerle sohbet etmesi, fotoğraf çektirmesi - Soylu'nun kürsüdeki konuşmasıAYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın 'ın Söke ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuştu.

Toplantı Sivil Toplum 

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