Soylu: 'İçinde bu milleti görsek biz de buna 'Millet İttifakı' derdik' - AYDIN
Soylu: "İçinde bu milleti görsek biz de buna 'Millet İttifakı' derdik" - AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi ve salondakilerle sohbet etmesi, fotoğraf çektirmesi - Soylu'nun kürsüdeki konuşmasıAYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın 'ın Söke ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuştu.
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