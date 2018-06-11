Soylu: 'Huzur birilerine battı. Hemen Demirtaş'ın yanında soluklarını aldılar' - ADANA
Soylu: "Huzur birilerine battı. Hemen Demirtaş'ın yanında soluklarını aldılar" - ADANA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yüreğir'de iftar programında vatandaşları selamlaması - İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasıFesat yuvası Kandil de darmadağın edilecek" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Terörle mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? PKK'yı tasfiye ediyoruz, bu mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? Birisi 'Kandil' diyor. Siz rahat edin, kimsenin ruhu duymadan o fesat yuvası da darmadağın edilecek, hiç merakınız olmasın" - "Huzur birilerine battı. Hemen Selahattin Demirtaş'ın yanında soluklarını aldılar. Ama bilsinler Akşener de bir araya gelse, Karamollaoğlu da bir araya gelse Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkarmaya güçleri yetmez"ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? PKK'yı tasfiye ediyoruz, bu mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? Birisi 'Kandil' diyor. Siz rahat edin, kimsenin ruhu duymadan o fesat yuvası da darmadağın edilecek, hiç merakınız olmasın." dedi. Soylu, Yüreğir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türk milletin birçok imtihanla karşı karşıya bırakıldığını ancak bunların hepsinden başarıyla çıktıklarını söyledi.
Batı dünyasının Türkiye'yi güçsüzleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatan Soylu, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetti.Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sosyal hayatı geliştirdiklerini dile getirerek, "Terörle mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? PKK'yı tasfiye ediyoruz, bu mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? Birisi 'Kandil' diyor. Siz rahat edin, kimsenin ruhu duymadan o fesat yuvası da darmadağın edilecek, hiç merakınız olmasın." diye konuştu. PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP - C gibi terör örgütleriyle mücadeleyi yarım bırakmayacaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:"Huzur birilerine battı dedim ya hatırladınız mı? Huzur birilerine battı. Hemen Selahattin Demirtaş'ın yanında soluklarını aldılar. Ama bilsinler Akşener de bir araya gelse, Karamollaoğlu da bir araya gelse Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkarmaya güçleri yetmez. Çıksın da yeninden Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı tehdit etsin öyle mi? Çıksın da oradaki hayatı zehir zembereğe çevirsin öyle mi? Çıksın da haraçlar yine başlasın öyle mi? Çıksın da çocukları yine dağa götürüp terörist yapsınlar. O günler bitti, o defteri milletimiz kapattı artık." - "Milletimize hizmete edeceğimiz çok işimiz var"Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idaresinde Türkiye'nin 16 yılda çok büyük yatırımlara imza attığını, büyük projelerin yapımının da sürdüğünü dile getirdi.Erdoğan'ın altın veya petrol bulmadığını, ülkeyi iyi yöneterek Türkiye'yi bu noktalara getirdiğini belirten Soylu, "Türkiye'de bugün insanlarımız birinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Adana 'nın şehir hastanesi var, 5 yıldızlı otel gibi. Bundan tam 28 tane olacak. Yollar, hızlı trenler, havalimanları... Türkiye sadece dürüst, adaletli, hakkaniyetli, milletin hakkını bilen yöneticilerle, Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu." diye konuştu. "Seçimi kazanmak değil, güçlü kazanmak önemlidir." diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Milletimize hizmete edeceğimiz çok işimiz var. Güçlü olmalıyız. Bize güç vermenizi, kuvvet vermenizi, dünyanın her tarafındaki mağdur ve mazlumlara uzandığımız gibi artık vesayet sistemini tasfiye ettiğimiz için Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini, özgürleşmesini, iş alanları açılmasını, parayı faize değil bu ülkenin yarınlarına harcayabilmeliyiz, bunun için sizden güç istiyoruz."Gelecek 5 yıl Türkiye'nin sıçrama dönemine gireceğine ifade eden Soylu, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşarak hep birlikte yürüyeceklerini kaydetti.