Soylu: 'Güven masası projemizi yürürlüğe koyduk' - ANKARA
Soylu: "Güven masası projemizi yürürlüğe koyduk" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu'ya Türk Bayrağı portresi hediye edilmesi - Programın sona ermesiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (10)
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