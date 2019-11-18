Soylu: 'Dünyadaki bu dengesizliğin önemli sebebi, hayatlarına imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin yaklaşık üç yüz yıldır emperyalist sömürüyü bir kalkınma modeli olarak benimsemiş olmalarıdır' - ANTALYA İzle
Soylu: "Dünyadaki bu dengesizliğin önemli sebebi, hayatlarına imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin yaklaşık üç yüz yıldır emperyalist sömürüyü bir kalkınma modeli olarak benimsemiş olmalarıdır" - ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu. (6)
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